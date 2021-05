Hunderte Corona-Verfahren beschäftigen Verwaltungsgerichte

Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Trier/Mainz Corona bedeutet für Verwaltungsrichter mehr Arbeit. Sie haben Hunderte Verfahren auf den Tisch bekommen. Das Land fordert vom Bund grundsätzlich eine finanzielle Beteiligung für bundesgesetzlich verursachte Aufgaben.

Seit Beginn der Pandemie sind bei den Verwaltungsgerichten in Rheinland-Pfalz 513 Verfahren in Zusammenhang mit Corona eingegangen. Dies habe bei den Gerichten „naturgemäß zu einer Mehrbelastung“ geführt, teilte der Sprecher des rheinland-pfälzischen Justizministeriums, Christoph Burmeister, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Mit 440 Verfahren sei der überwiegende Teil bereits abgeschlossen.