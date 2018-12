später lesen Hunderte Euro gefunden und zurückgegeben Teilen

Kurz vor Weihnachten hat ein ehrlicher Finder in der Pfalz dafür gesorgt, dass ein 28-Jähriger 300 Euro zurückbekommt. Der Mann habe das Bargeld im Vorraum einer Bankfiliale in Bobenheim-Roxheim verloren, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. dpa