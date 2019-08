Hunderte gestohlene Gegenstände in Schrebergarten entdeckt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Altrip Hunderte gestohlene Gegenstände haben Polizisten in einem Schrebergarten in Altrip (Rhein-Pfalz-Kreis) und in einer Wohnung in Ludwigshafen gefunden. Bei der Durchsuchung bei einem 37-jährigen Verdächtigen Mitte Mai fand die Polizei Schifferstadt nach eigenen Angaben von Donnerstag in dem Schrebergarten Schmuck, Handys, Navigationsgeräte sowie Haushaltsgegenstände wie Wasserkocher und Rasenmäher.

Die über 400 Gegenstände sollen aus Diebeszügen stammen. Aus ermittlungstaktischen Gründen sei der Fall erst jetzt öffentlich gemacht worden.

Ein weiterer Hinweis habe zu einer Durchsuchung wenige Tage später bei einem 35-Jährigen in Ludwigshafen geführt, teilte die Polizei mit. Bei ihm seien über hundert ähnliche Gegenstände gefunden worden. Die beiden Verdächtigen sollen gemeinsam mit einem 21-jährigen Mann in Autos und Häuser eingebrochen sein. Die Polizei vermutet, dass sie ihren Lebensunterhalt mit den Diebstählen finanzierten.