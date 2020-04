Hunderte melden sich in Rheinland-Pfalz zur Feldarbeit

Erntehelfer stechen Spargel auf einem Feld. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild.

Koblenz/Mainz Hunderte von Menschen haben sich nach Angaben der beiden Bauernverbände in Rheinland-Pfalz zur Mitarbeit auf dem Feld gemeldet, um den Ausfall von Saisonarbeitern in der Corona-Krise auszugleichen. „Es ist überwältigend, dass Hunderte von Mitmenschen schnell und unkompliziert bereit sind, den Bauern- und Winzerfamilien zu helfen“, erklärte am Mittwoch der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau, Michael Horper.



Von den landwirtschaftlichen Betrieben gebe es bereits Rückmeldungen zu guten Erfahrungen mit freiwilligen Helfern, sagte ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd. Dies werde aber vor allem in großen Betrieben voraussichtlich nicht ausreichen, um in der Saisonarbeit die Lücke zwischen Bedarf und Angebot zu schließen.