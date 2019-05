Hunderte Schüler streiken vor Europawahl für Klimaschutz

Schüler*innen demonstrieren mit Plakaten mit der Aufschrift "Vote for Climate" während des Fridays for Future – Klimastreiks. Foto: Oliver Berg.

Mainz Mit Europa-Flaggen und „Vote climate“-Sprechchören haben Schüler der „Fridays for Future“-Bewegung in Mainz für einen entschiedeneren Klimaschutz demonstriert. Die Demonstranten riefen zur Teilnahme an der Europawahl auf.

„Diese Wahl am Sonntag ist eine Klimawahl“, sagte Maurice Conrad von der Mainzer Ortsgruppe der „Fridays for Future“-Bewegung. Im Vergleich zu den vergangenen Demonstrationen konnten die Mainzer Organisatoren mehr Teilnehmer mobilisieren. Sie zählten bis zu 2000 Demonstranten. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf rund 1000.

Auch in Trier, Kaiserslautern und Koblenz protestierten Schüler für mehr Klimaschutz. An dem Protest schlossen sich auch Teilnehmer der Aktionen „Scientists for Future“ und der „Parents for Future“ an. Bei der Kundgebung in Mainz betonten mehrere Redner, dass die anstehende Stimmabgabe über die künftige Klimaschutzpolitik entscheiden werde. Innerhalb der kommenden fünf Jahre, also der neuen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments, würden die entscheidenden Weichen gestellt, sagte Redner Fabian Ehmann (Grüne).