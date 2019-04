später lesen Hunderte Taxifahrer protestieren gegen Liberalisierungsplan Teilen

Hunderte Taxifahrer haben sich am Mittwoch in Wiesbaden an bundesweiten Protesten gegen die Liberalisierung des Marktes beteiligt. Bei der Anfahrt zum Autokorso und zur Kundgebung vor der Staatskanzlei sei es auf Autobahnen und in der Innenstadt vereinzelt durch die Masse der Fahrzeuge zu Störungen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. dpa