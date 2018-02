Hunderttausende zu Mainzer Straßenfastnacht erwartet

Vor Beginn der Straßenfastnacht in Mainz sind aus Sicht von Veranstaltern und Behörden alle Voraussetzungen für ein ausgelassenes und friedliches Fest gegeben. Das Sicherheitskonzept des vergangenen Jahres sei in einigen Details noch einmal nachgebessert worden, sagt der Leiter der Polizeidirektion Mainz, Alban Ragg. „Insgesamt sind wir bei den bewährten Standards geblieben.“ Allein am Rosenmontag werden rund 1000 Polizisten in Mainz im Einsatz sein; zum Rosenmontagszug erwartet der Mainzer Carneval-Verein (MCV) etwa 550 000 Besucher. dpa

Die Meteorologen sagen bis Freitag den zur Fastnacht passenden Himmel voraus: heiter bei Temperaturen von ein bis vier Grad. Von Samstag an muss aber mit Regen oder Schneeregen gerechnet werden.

Sorge bereiten den Behörden die in den vergangenen Jahren verstärkt zu beobachtenden Hinweise auf exzessiven Alkoholkonsum von Jugendlichen. Polizisten sollen gezielt unterwegs sein, um Mädchen und Jungen auf ihren Alkoholkonsum ansprechen. An Alkoholkontrollen in der Innenstadt sowie in der Altstadt und am Hauptbahnhof wirkt auch das Jugendamt der Stadt mit. Sozialarbeiter sollen alkoholisierte Jugendliche betreuen und dann den Eltern übergeben.

„Ich kann nicht verstehen, wenn sich junge Leute mit 13 oder 14 Jahren mit Wodka zulaufen lassen“, sagt das Mainzer Urgestein, der Sänger Sven Hieronymus. In seiner Jugend sei es bei Bier und Wein geblieben, da seien auch die Grenzen deutlich gewesen. „Wir kotzen die Stadt voll, aber dann wird gegen Flüchtlinge gehetzt, dass sie sich nicht an unsere Kultur anpassen“, kritisiert Hieronymus.

Das sechstägige Treiben der Mainzer Straßenfastnacht beginnt an diesem Donnerstag mit der Weiberfastnacht, die in Mainz im Unterschied zu Koblenz, Köln oder Düsseldorf noch keine lange Tradition hat. Erst seit einigen Jahren gewinnt sie auch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Zulauf vor allem bei jungen Leuten. Treffpunkt ist der Schillerplatz rund um den Fastnachtsbrunnen. Zugangskontrollen sollen dort sicherstellen, dass keine Glasflaschen mitgebracht werden. Live-Musik gibt es von 11.11 Uhr bis 17.11 Uhr, den Abschluss bilden „die Humbas“.

Der für viele schönste Umzug in Mainz beginnt am Samstag um 14.11 Uhr in der Neustadt: Der Jugendmaskenzug bringt etwa 3200 Kinder auf die Straße - nach Angaben der Veranstalter das größte Stelldichein junger Narren in Europa. Erstmals mit dabei sind auch Kinder-Schwellköpfe - die Vorbilder vom Rosenmontagszug sollen besonders typische Mainzer darstellen.

Wegen der neuen Winterferien in Rheinland-Pfalz muss der Jugendmaskenzug 2019 dann voraussichtlich zwei Wochen früher stattfinden - ohne die rege Beteiligung der Schulen ist der Umzug nicht denkbar. Neu im Programm am Samstag ist in diesem Jahr die Kneipenfastnacht am Abend, hervorgegangen aus der bisherigen Südstadtfastnacht.

Der Tanz auf der Straße steht in Mainz am Sonntag im Mittelpunkt. Dann ziehen wieder Musikgruppen, Garden und Guggemusiker über die Ludwigstraße, in Mainz kurz „Lu“ genannt. Und ab 17.30 Uhr spielt auf dem Schillerplatz die Band mit dem vielsagenden Namen „Kontrollverlust“. Am Sonntag können die Mainzer auch schon mal einen Blick auf die Motivwagen für den Rosenmontagszug werfen.

Der startet dann am Montag um 11.11 Uhr mit 139 Zugnummern - 15 weniger als im vergangenen Jahr - und öffnet die Schleusen für ausgelassenes Feiern bis in die Nacht hinein.

Mainzer Straßenfastnacht