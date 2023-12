Zahlen für Rheinland-Pfalz Mehrfach Spitzenplätze: So viel zahlen Hundebesitzer in der Region Trier

Unter den 50 größten Städten und Gemeinden belegt Trier 2023 bei den Steuern für den ersten Hund mit 120 Euro den dritten Platz. Nur in Mainz (186 Euro) und Landau (144 Euro) ist es teurer. In Bitburg zahlen Hundehalter für das erste Tier 90 Euro, in Morbach 84 Euro, in Konz 78 Euro und in Wittlich 75 Euro. Alle Städte und Gemeinden in der Region liegen damit weit entfernt vom Schlusslicht Nieder-Olm mit 45 Euro.