Polizisten haben einen Hundewelpen aus einem völlig überhitzten Auto gerettet. Das Auto stand am Dienstag in der prallen Sonne vor dem Wormser Freibad, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Welpe habe sich erholt und sei Tierheimmitarbeitern übergeben worden. dpa