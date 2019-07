Kurioses : I-ah! Polizei sucht und findet zwei Esel

Kröv Eine tierische Eselei hat am Freitag Polizisten an der Mosel beschäftigt. Es galt, zwei entlaufene Eseldamen wieder einzufangen. Die beiden hatten sich morgens in Kröv (Landkreis Berkastel-Kues) „durch den Zaun ihrer Weide geschlängelt“, um auf Erkundungstour zu gehen, wie die Polizei berichtete.

Autofahrer alarmierten die Ordnungshüter. Diese entdeckten die Tiere „auf einem frisch gemähten Feld, wo sie gucken wollten, ob es da was Besseres gibt als auf der Weide“, sagte Polizeihauptkommissarin Nadja Pazen der Deutschen Presse-Agentur. Pazen und ihr Kollege Wolfgang Hettgen überzeugten die Eselinnen mit Äpfeln, auf die Besitzer zu warten, um mit ihnen auf die heimische Weide zurückzukehren. Am Ende des Einsatzes twitterten die Polizisten: „Mit I-Ah und einem tierischen #Selfie ging es zurück ins Gehege.“ Außerdem verbreiteten sie ein Foto von sich und einem der beiden Esel mit dem launigen Kommentar: „Finde den Esel (auf Bild 1).“