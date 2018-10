ICE-Brand Thema im Verkehrsausschuss des Bundestags

Nach dem Brand eines ICE-Fernzugs auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln soll sich am Mittwoch der Verkehrsausschuss des Bundestags mit dem Thema befassen. Auf Antrag der FDP-Fraktion soll es um den unterschiedlichen Brandschutz in verschiedenen ICE-Baureihen gehen. dpa

Insbesondere Fotos des ICE-Wracks und des zerstörten Gleisbetts sorgten für Gesprächsbedarf, erklärte der FDP-Bahnexperte und Bundestagsabgeordnete Christian Jung am Dienstag.

Unterdessen dauern die Untersuchungen zur Brandursache weiter an. „Das kann sich noch über Wochen hinziehen“, sagte ein Sprecher der zuständigen Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) am Dienstag. Das Feuer in dem ICE war am Freitagmorgen bei Dierdorf in der Nähe von Neuwied in Rheinland-Pfalz ausgebrochen. 510 Passagiere wurden aus dem Zug gebracht. Fünf Menschen erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen.