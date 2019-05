später lesen Ideen für Konzept zum Römischen Theater werden gesammelt Teilen

Twittern

Teilen



In einem mehrstufigen Prozess mit Bürgerbeteiligung will Mainz ein Gesamtkonzept für das Römische Bühnentheater in der Stadt erarbeiten. Vorgesehen sind unter anderem eine offene Führung, am 8. Mai eine Informationsveranstaltung für Bürger und Ende des Monats ein Workshop und ein Symposium. dpa