Identität von Festgenommenem in Afghanistan offen

Die Koblenzer Staatsanwaltschaft lässt offen, ob ein in Afghanistan festgenommener, angeblich deutscher Talibankämpfer ein bereits gesuchter Verdächtiger ist. In Afghanistan sei möglicherweise ein deutscher Staatsbürger festgenommen worden, gegen den die Staatsanwaltschaft seit einiger Zeit wegen einer Staatsschutzstraftat ermittle, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Harald Kruse am Donnerstag mit. „Die Klärung der Identität des Festgenommenen ist derzeit nicht abgeschlossen. Es kann daher bisher nicht gesagt werden, ob es sich bei ihm um den hier verfolgten Beschuldigten handelt.“ dpa