IG Metall beginnt Tages-Warnstreiks

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in Hessen und Rheinland-Pfalz mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht haben am späten Dienstagabend Mitarbeiter in einzelnen Betrieben die Arbeit niedergelegt - nach dem Willen der Gewerkschaft soll der Ausstand 24 Stunden dauern. dpa