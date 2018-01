später lesen IG Metall bereitet auch im Bezirk Mitte Warnstreiks vor FOTO: Franziska Kraufmann FOTO: Franziska Kraufmann Teilen

Die IG Metall will auch im Bezirk Mitte mit 24-stündigen Warnstreiks Bewegung in den festgefahrenden Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie bringen. „Es wird auch bei uns 24-Stunden-Warnstreiks geben, in einigen Dutzend Betrieben“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft am Sonntag auf Anfrage. dpa