IG Metall Mitte sieht regionale Autoindustrie in der Krise

Das beleuchtete IG Metall-Logo ist an der Fassade der IG Metall-Verwaltungsstelle zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild.

Frankfurt/Main Die Umstellung auf Elektroantriebe und digitale Lösungen machen der regionalen Autoindustrie schwer zu schaffen. Die IG Metall verlangt bessere Konzepte für die Zukunft, um die Jobs zu sichern.



Die regionale Autoindustrie und ihre Zulieferer stecken nach Einschätzung des IG-Metall-Bezirks Mitte in einer schwierigen Situation. Man habe unter den Betrieben in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen 141 Krisenherde identifiziert, erklärte Bezirkschef Jörg Köhlinger am Dienstagabend in Frankfurt. „Das reicht von der Abmeldung von Leiharbeitern bis zur möglichen Insolvenz“, erklärte der Gewerkschafter.

Besonders verdichtet sei die Krise im Saarland, wo zusätzlich die Stahlindustrie große Probleme habe. In Thüringen sei insbesondere die Umgebung von Eisenach betroffen, in Hessen gebe es nur in der Region Kassel mit dem starken VW-Werk sowie der dortigen Rüstungsindustrie vergleichsweise wenige Probleme. Allgemein sieht die IG Metall eine konjunkturelle Delle und Schwierigkeiten bei Digitalisierung und der Umstellung auf elektrische Antriebe.

Köhlinger kritisierte Großunternehmen wie Bosch und Continental, die in den vergangenen Jahren mit Hilfe ihrer Mitarbeiter hohe Gewinne erwirtschaftet hätten, nun aber tausende Arbeitsplätze in Frage stellten. Die Unternehmen hätten eine Verpflichtung, andere Produkte beispielsweise ins Conti-Werk im südhessischen Babenhausen zu verlegen, statt dort fantasielos 2400 Stellen zu streichen. Auch müsse darauf verzichtet werden, verbleibende Produktionsteile wegen strikter Renditevorgaben beispielsweise nach Serbien zu verlagern.

Köhlinger warb für den gewerkschaftlichen Vorstoß, bei der anstehenden Tarifrunde in betriebliche Verhandlungen um Zukunftskonzepte und Sicherung der Arbeitsplätze einzusteigen. Man könne bei einem Einverständnis der Arbeitgeber deutlich vor dem eigentlich geplanten ersten Verhandlungstermin am 17. März in die Gespräche einsteigen, sagte der Bezirkschef, der auf Gewerkschaftsseite die regionalen Verhandlungen für die vier Bundesländer führt.