IG Metall Mitte will vier Prozent oder Teillohnausgleich

Frankfurt/Berlin Die IG Metall hat ihre Forderung für die Metall- und Elektroindustrie in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen festgezurrt. Für die rund 420 000 Beschäftigten verlangt die Gewerkschaft ein Gehaltsplus von vier Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, wie die Tarifkommissionen am Dienstag beschlossen haben.

Sollte in einzelnen Betrieben nicht ausreichend Arbeitsvolumen vorhanden sein, will die IG Metall mit Hilfe einer Viertagewoche die Arbeitszeit verkürzen. Die Entgeltsteigerung könnte dann für einen Teillohnausgleich genutzt werden. Die Viertagewoche biete auch Gelegenheit für Fortbildungen. Im Tarifgebiet Thüringen erwarte man zudem deutliche Signale in Richtung einer 35-Stunden-Woche, hieß es in einer in Frankfurt verbreiteten Mitteilung. In den östlichen Bundesländern beträgt die tarifliche Arbeitszeit derzeit 38 Stunden.