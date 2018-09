später lesen IG Metall ruft zu Kundgebung wegen Halberg Guss auf FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Twittern

Teilen



Nach der gescheiteren Schlichtung beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NGH) hat die IG Metall zu einer Kundgebung an diesem Mittwoch (11.00) in Saarbrücken aufgerufen. Dazu werden Beschäftigte der NHG und deren Familien erwartet, wie die IG Metall-Geschäftsstelle am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. dpa