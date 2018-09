später lesen IG Metall ruft zu Streiktag bei Halberg Guss auf FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Nach der gescheiteren Schlichtung beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NGH) hat die IG Metall zu einem 24-stündigen Streik im Leipziger Werk aufgerufen. Mit dem Beginn der Frühschicht am Dienstag um 6.00 Uhr sollten alle Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen, erklärte die Gewerkschaft am Montag in Leipzig. dpa