IHK-Arbeitsgemeinschaft: Kommunen mangelt es an Strategie

Den rheinland-pfälzischen Kommunen fehlt es nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern (IHK) an einer wirksamen Haushaltsstrategie. Städte und Gemeinden hätten in den vergangenen Jahren zu einseitig auf die Erhöhung kommunaler Steuern und Abgaben gesetzt, bemängelte die Arbeitsgemeinschaft, die am (heutigen) Mittwoch (11.00 Uhr) in Mainz ihren „IHK-Realsteueratlas 2018“ zur Abgabenlast von Unternehmen vorstellen wird. dpa