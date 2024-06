Verbände IHK: Extreme Parteien schaden Wirtschaftsstandort

Jertz verwies damit auf unter anderem die Ansiedlung des US-Pharmakonzerns Eli Lilly in Alzey. Das Unternehmen investiert an dem Standort nach eigenen Angaben rund 2,3 Milliarden Euro in eine Produktionsstätte für injizierbare Medikamente, die 2027 ihren Betrieb aufnehmen soll. Das Biotechnologieunternehmen Biontech hat in Mainz seinen Stammsitz, ebenso wie die Deutschlandzentrale des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk. Im vergangenen Jahr gab es die Grundsteinlegung für ein neues Entwicklungszentrum bei Boehringer Ingelheim.