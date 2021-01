IHK: Für viele Unternehmen wird es ganz eng

Mainz Die rheinland-pfälzische Wirtschaft wird nach Einschätzung von Experten noch auf Jahre hinaus die Folgen der Corona-Pandemie abarbeiten müssen. Die Politik könnte dabei helfen. Und auch in dieser Krise gibt es Positives zu entdecken.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft wird nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) „in gesamter Breite“ von der Corona-Pandemie belastet. „Die Konjunkturlokomotive Industrie kämpft mit nachlassender Nachfrage, Handelskonflikten und gestörten Lieferketten“, sagte Arne Rössel, Sprecher der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur. „In Rheinland-Pfalz trifft das aufgrund der Branchenstruktur und der hohen Exportquote vor allem unsere Schlüsselbranche, die Investitionsgüterindustrie - also etwa Kfz-Hersteller, Maschinenbau oder Elektrotechnik.“

„Ganz eng wird es für viele Unternehmen im Handel, dem Hotel- und Gaststättengewerbe, für Fitnessstudios, körpernahe Dienstleistungen - kurz: für alle wiederholt behördlich geschlossenen Branchen“, sagte Günter Jertz, Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen. All diese Firmen hätten mit höheren Kosten durch Hygieneauflagen zu kämpfen bei gleichzeitig weniger Umsatz. „Dazu kommt die schleppende Abwicklung und Auszahlung von Novemberhilfe und Überbrückungshilfe III“, kritisierte Jertz.

Wie groß die Folgen der im Dezember noch einmal verschärften Corona-Beschränkungen für die rheinland-pfälzische Wirtschaft 2021 sein werden, lässt sich laut Rössel „seriös nicht in belastbaren Zahlen abzuschätzen“. Die internationale Ausbreitung der Pandemie und die nicht vorhersehbaren Erfolge der kommenden Impf-Kampagnen, der strenge Lockdown seit 16. Dezember - „das alles deutet darauf hin, dass es noch Jahre dauern kann, bis die Wirtschaft die Folgen der Krise abgearbeitet hat“.

Jertz betonte: „Zu den Folgen gehören aber auch die Chancen, die jede Krise bietet.“ Dazu zähle die zunehmende Digitalisierung von Produktions- und Vertriebsprozessen. Entscheidend sei jetzt, dass die öffentliche Hand in Infrastruktur investiere. So sähen es im jüngsten Digitalisierungsbarometer der rheinland-pfälzischen IHKs 70 Prozent der befragten Unternehmen als vordringliche Aufgabe der Bundes- und Landesregierung an, für eine leistungsfähige und flächendeckende Breitbandinfrastruktur zu sorgen.