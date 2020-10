IHK Pfalz fordert Augenmaß bei Schritten gegen die Pandemie

Ludwigshafen Im Ringen um geeignete Schritte in der Corona-Pandemie hat die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) Maßnahmen mit Augenmaß gefordert. Einzelne Branchen wie Restaurants oder Freizeiteinrichtungen dürften nicht pauschal lahmgelegt werden, sondern nur, wenn sich die Hygienekonzepte nicht umsetzen ließen, sagte Hauptgeschäftsführer Tibor Müller am Mittwoch einer Mitteilung zufolge.

„Gerade in diesen Branchen haben viele Unternehmen massiv investiert, um die Auflagen erfüllen zu können.“ Eine erneute Schließung bedeute eine existenzielle Bedrohung.

Die Regelungen in Deutschland sollten nach Meinung der IHK Pfalz möglichst vereinheitlicht werden. „Es kann nicht sein, dass ganze Branchen darunter leiden müssen, wenn andere Personen sich nicht an die Regeln halten“, betonte Müller in Ludwigshafen. Die volkswirtschaftlichen Folgen wären bei einem erneuten Lockdown enorm.