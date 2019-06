IHK und Handwerkskammer berichten über Gründerszene

Eine Informationstafel steht im Gründercampus Ostpol. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv.

Mainz Die Gründung eines Unternehmens ist Chance und Risiko zugleich. Wie viele Rheinland-Pfälzer diesen Schritt wagen und in welchen Branchen dies geschieht, darüber berichten die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern (HWK) im Land am heutigen Montag gemeinsam in Mainz.

