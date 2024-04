Je älter die Versicherten, desto teurer die Behandlung Corona-Infektion kostet 1063 Euro pro Patient

In der Gruppe der Patienten mit Corona verstarben mehr als doppelt so viele Menschen wie in der Gruppe ohne Ansteckung. Allerdings blieben die mit SARS-CoV-2 infizierten Versicherten in den Altersgruppen bis 19 Jahre und von 20 bis 39 Jahre von coronabedingten Todesfällen verschont. In der Altersgruppe von 40 bis 59 Jahren war die Sterblichkeit in der Gruppe der Corona-Patienten etwa doppelt so hoch wie in der Gruppe, die sich nicht angesteckt hatte. Bei den über 60-Jährigen lag die durch die Virus-Erkrankung verursachte Sterblichkeit betroffener Patienten etwa dreimal so hoch wie bei nicht infizierten Versicherten.