Illegal entsorgter Müll kommt Landkreise teuer zu stehen

Koblenz Die Beseitigung wilder Müllkippen kostet die Landkreise in Rheinland-Pfalz viel Geld. Sie müssen teils Hunderttausende Euro ausgeben, um den Abfall ordnungsgemäß zu beseitigen und zu entsorgen. Allein im Kreis Mayen-Koblenz wurden nach Angaben der Verwaltung im vergangenen Jahr 321 Tonnen Müll illegal entsorgt.

„Die Abfälle landen im Wald, in Feld und Flur, aber auch in unübersichtlichen Seitenstraßen von Land- und Bundesstraßen sowie auf deren Park- und Rastplätzen“, teilte ein Verwaltungssprecher mit. „Ärgerlich ist, dass es sich bei über 90 Prozent der Ablagerungen um Abfälle handelt, die in unserem System kostenfrei über die regelmäßige Abfuhr oder sonstige Annahmestellen entsorgt werden könnten.“ Auch ärgerlich: Dem Kreis entstehen nach eigenen Angaben pro Jahr Kosten in Höhe von rund 500 000 Euro, um den Müll zu entsorgen.