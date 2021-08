Kriminalität : Die gefährlichsten illegalen Autorennen 2020

Trier Die Zahl der illegalen Autorennen hat sich in Deutschland seit 2019 mehr als verdoppelt. Auch in der Region gab es zuletzt erschreckend viele gefährliche Wettrennen.

21. Juli 2021: In der Niederkircher Straße/Luxemburger Straße in Trier liefern sich zwei Autofahrer ein illegales Autorennen. Sie sollen nach Zeugenaussagen Geschwindigkeiten von etwa 130 bis 150 Stundenkilometer gefahren sein.

29. Mai 2021: Auf der A 64 in Richtung Trier-Ehrang sind am Nachmittag auf der Biewertalbrücke die Fahrer von sechs Sportwagen mit französischer Zulassung statt der erlaubten 80 Stundenkilometer mehr als doppelt so schnell gefahren.