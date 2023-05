3. Liga Im Aufstiegsfall: Elversberg will im eigenen Stadion bleiben

Fußball-Drittligist SV Elversberg will im Aufstiegsfall auch in der 2. Bundesliga seine eigene Spielstätte behalten und nicht in den Ludwigspark in Saarbrücken umziehen. Dies sagte Sport-Vorstand Ole Book der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn wir alles so umsetzen wie geplant, gehe ich davon aus, dass wir in Elversberg spielen können“, sagte Book. Grundsätzlich sei zwar eine Kapazität von 15.000 Zuschauern notwendig. „Es gab für die ersten Jahre nach dem Aufstieg aber immer wieder auch Vereine, die mit weniger Kapazität spielen durften“, fügte Book an.