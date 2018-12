später lesen Im KZ Dachau gestorbener Pater Henkes wird seliggesprochen Teilen

Der im Konzentrationslager Dachau ums Leben gekommene Ordenspriester Richard Henkes wird seliggesprochen. Dies gab der Vatikan am Samstag in Rom bekannt. Henkes, der 1919 seine Ausbildung im Pallottiner-Orden in Limburg begann, wurde demnach im April 1943 wegen einer regimekritischen Predigt von den Nationalsozialisten verhaftet und starb am 22. Februar 1945 in Dachau. dpa