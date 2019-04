später lesen Im Mainzer Dom sind Vorkehrungen für Brand getroffen Teilen

Für den Fall eines Brandes im Mainzer Dom sind mehrere Vorkehrungen und Verabredungen getroffen. Es gebe drei fest installierte Steigleitungen, also massive Kupferleitungen, mit denen Löschmittel in die Höhe transportiert werden könne, erklärte Jörg Walter, Steinmetz an der Mainzer Dombauhütte, am Dienstag in Mainz nach dem verheerenden Feuer in der Pariser Kathedrale Notre Dame. dpa