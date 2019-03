später lesen Im Mordprozess „Susanna“ gegen Ali B. steht Ortstermin an Teilen

Twittern

Teilen



Im Mordprozess um die getötete Schülerin Susanna aus Mainz wird der mutmaßliche Täter Ali B. heute an den Tatort zurückkehren. Der 22-Jährige hatte sich bereit erklärt, den Prozessbeteiligten bei einem Ortstermin in Wiesbaden-Erbenheim mehrere Stellen in der Nähe von Bahngleisen zu zeigen. dpa