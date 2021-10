Im Rhein festgefahrener Tanker geborgen

St. Goar Ein im Rhein festgefahrener Tanker ist am Montagmorgen bei Oberwesel geborgen worden. Das mit knapp 1300 Tonnen Diesel beladene Schiff hatte sich am Sonntagabend festgefahren. Grund dafür war, dass es wegen eines entgegenkommenden Schiffs anhalten musste, wie Peter Knopp von der Wasserschutzpolizei St. Goar am Montag mitteilte.

Dadurch sei die Ruderkraft verloren gegangen und das Schiff wurde durch die Strömung auf einen felsigen Mittelgrund getrieben, wo es hängen blieb. Ein Leck hatte es dadurch nicht gegeben.

Geborgen werden konnte das Schiff erst bei Tageslicht am Montag. Die fünfköpfige Crew musste die Nacht an Bord verbringen. Zwei Schleppschiffe konnten den Tanker schließlich am Montagmorgen ohne Schäden am Schiff und ohne Verletzte bergen. Der Tanker wurde überprüft und befindet sich nun wieder auf seiner ursprünglichen Route in die Schweiz, wie Knopp mitteilte.