Im Saarland 88 neue Corona-Infektionen

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland haben die Gesundheitsämter am Sonntag 88 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, blieb dem Gesundheitsministerium in Saarbrücken zufolge bei 749 (Stand: 16.00 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner - betrug 126,4, am Freitag hatte sie bei 118,4 gelegen. Am Wochenende werden oft weniger Fälle gemeldet, da in der Regel weniger Tests durchgeführt und ausgewertet werden.

Seit Beginn der Pandemie wurde im Saarland bei insgesamt 25 782 Menschen eine Infektion mit Sars-CoV-2 festgestellt. Aktuell sind 1982 Menschen infiziert, 23 051 gelten als genesen. Derzeit werden 299 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon 71 intensivmedizinisch.