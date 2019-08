Saarbrücken Im Saarland besuchen knapp 8600 Schüler Privatschulen. Deren Zahl sei in den vergangenen Jahren weitgehend konstant geblieben, teilte eine Sprecherin des saarländischen Bildungsministeriums auf dpa-Anfrage mit.

Im Schuljahr 2016/17 gab es demnach 8544 Schüler an Schulen privater Trägerschaft, 2017/18 waren es 8604 und 2018/19 dann 8578.

Insgesamt gibt es saarlandweit 31 Privatschulen: Dazu zählten sieben Grundschulen, fünf Gymnasien, drei Gemeinschaftsschulen und vier Freie Waldorfschulen. Die Zahl der privaten Förderschulen werde im Schuljahr 2019/20 von fünf auf sechs wachsen: In Rappweiler gehe eine weitere an den Start. Die meisten seien allgemeinbildende Schulen (27). Zudem gebe es vier private berufliche Schulen.

Die meisten Schüler an Privatschulen entfallen laut Ministerium auf Gymnasien mit gut 3000 Schülern. An den Freien Waldorfschulen waren zuletzt stets rund 1200 Schüler registriert, an den Gemeinschaftsschulen knapp 1100.