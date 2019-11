Im Saarland sind 2040 Haftbefehle ausgeschrieben

Saarbrücken Mehr als 2000 Haftbefehle sind im Saarland nicht vollstreckt. Dies geht aus einer Antwort der saarländischen Landesregierung auf eine Anfrage des Abgeordneten Dennis Lander (Linke) hervor. Angaben über die Delikte, derentwegen Haftbefehle erlassen wurden, könnten nicht gemacht werden, heißt es in der Antwort.

Zum Stichtag Anfang September standen exakt 2040 offene Haftbefehle in der Statistik.

Es könne aber davon ausgegangen werden, dass in der Gesamtzahl eine „nicht unwesentliche Anzahl örtlicher Haftbefehle enthalten“ sei. Ein großer Teil der sogenannten „örtlichen Haftbefehle“ seien solche, die nach einem Straf- oder Bußgeldverfahren erlassen worden seien, wenn der Betroffene die verhängte Geldstrafe nicht zahle. In diesen Fällen kann die Vollstreckung - also die Verhaftung - abgewendet werden, wenn der Beschuldigte dann doch zahle.