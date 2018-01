später lesen Im Saarland war es im Januar am wärmsten und am düstersten Teilen

Das Saarland war im Januar das wärmste und nasseste Bundesland mit den wenigsten Sonnenschein. Die Sonne ließ sich hier weniger als 25 Stunden blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. In Rheinland-Pfalz schien sie immerhin noch rund 30 Stunden, was jedoch immer noch keinen Vergleich zu Spitzenreiter Bayern mit 45 Sonnenstunden darstellte. Das Sonnen-Soll liegt laut DWD bundesweit bei 44 Stunden. dpa