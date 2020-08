Im Saarland zwölf weitere Corona-Infektionen nachgewiesen

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Innerhalb eines Tages sind im Saarland zwölf weitere Corona-Infektionen festgestellt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mit (Stand: 18.00 Uhr). Zum Vergleich: Am Donnerstag waren es 13 neue Fälle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa