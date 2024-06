Streik Im Tarifkonflikt des Busgewerbes rückt eine Mediation näher

In den vergangenen Monaten war es immer wieder auch zu unangekündigten Streiks im Busverkehr im Land gekommen. Zuletzt waren sogar Eltern in mehreren Orten auf die Straße gegangen, um gegen wiederkehrende Ausfälle im Schülerverkehr zu protestieren. In den vergangenen Tagen waren Verwaltungen und Werkstätten in Busbetrieben bestreikt worden.