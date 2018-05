später lesen Im Taxi randaliert: Fahrt endet auf der Wache Teilen

Sie wollte nach Hause, aber sie landete auf der Wache: Eine angetrunkene Frau hat sich während einer Taxifahrt von Mannheim nach Ludwigshafen so schlecht benommen, dass der Fahrer sie kurzerhand bei der Polizei ablieferte. Nach Mitteilung der Beamten hatte die 69-Jährige am Samstag kurz nach Mitternacht in Mannheim das Taxi bestiegen, um über die Rheinbrücke ins benachbarte Ludwigshafen zu fahren. dpa