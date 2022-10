Agrar : Imker ernten im Jahresvergleich deutlich mehr Honig

Mainz Dank sonniger Tage haben Imker in Rheinland-Pfalz trotz der extremen Trockenheit in diesem Jahr deutlich mehr Honig geerntet als im verregneten Vorjahr. Im Schnitt schleuderten die Imker 39,7 Kilogramm Honig je Bienenvolk, wie das Fachzentrum Bienen und Imkerei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Kürzlich hatte das Fachzentrum bereits berichtet, dass es ein starkes Nord-Süd-Gefälle in Rheinland-Pfalz gebe. Während es im Süden eher nach magereren Ausbeuten aussehe, sei die Ernte im nördlichen Teil leicht überdurchschnittlich. Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Honigernte im Frühjahr dieses Jahres brachte den Imkern im Schnitt in Koblenz 23,6 Kilogramm pro Volk. In Rheinhessen-Pfalz waren es 21,5 und in Trier 21,2 Kilogramm. Bei der Sommerernte waren es 19 in Koblenz, 12 in Rheinhessen-Pfalz und 19,6 in Trier.