Fußball-Bundesliga „Immer ein 05er“: Martin Schmidt tritt in Mainz zurück

Der FSV Mainz 05 stellt sich in der Führungsriege neu auf und muss künftig auf den ehemaligen Fußball-Trainer Martin Schmidt in einer verantwortlichen Position verzichten. Der 57 Jahre alte Schweizer erklärte am Dienstag seinen Rücktritt als Sportdirektor bei dem Bundesligisten. Schmidt nannte private Gründe als Anlass für den Schritt und will den Rheinhessen als sportlicher Berater erhalten bleiben.