Immer mehr Betrug mit falschen Polizisten in Rheinland-Pfalz

Die Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten hat in Rheinland-Pfalz deutlich zugenommen. „Im Zeitraum von Januar bis Ende September 2018 hat die Polizei bereits 2183 Fälle (...) registriert“, sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) am Donnerstag im Landtags-Innenausschuss in Mainz. dpa