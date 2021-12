Immer mehr gefälschte Impfpässe in Rheinland-Pfalz

Mainz In der Pandemie sind Impfpässe besonders wichtige Dokumente. Ohne Impfnachweis geht vieles nicht mehr. Angesichts der strenger gewordenen Corona-Regeln mehrt sich die Zahl gefälschter Impfpässe.

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz aus dem Verkehr gezogenen gefälschten Impfpässe ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Anfangs habe es sich nur um Einzelfälle gehandelt, doch seit Ende September gebe es eine merkliche Zunahme auf mittlerweile insgesamt 483 Fälle, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz mit. Damit haben die Fallzahlen im November einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, wobei die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen dürfte.