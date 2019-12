Immer mehr Kalikokrebse: Katastrophe für hiesige Tiere

Ein Kalikokrebs, aufgenommen an einem See. Foto: Karsten Grabow/dpa/Archivbild.

Mainz Tierische Globalisierung: Ein kleiner Einwanderer frisst in der Pfalz, was ihm vor die Scheren kommt - mit massiven Folgen für die einheimische Tierwelt. Im Rheintal ist der nordamerikanische Kalikokrebs (Orconectes immunis) flussaufwärts wohl schon bis zur Höhe von Worms gelangt und dürfte weiter nach Norden vordringen.

„Die Art vermehrt sich in lehmigen, langsam fließenden oder stehenden Gewässern gut und kann die örtlichen Bestände der Wasserpflanzen, der Insekten, der Fische und Amphibien eliminieren“, teilt die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Mainz mit.

Nach früheren Angaben der Biologin Anne Schrimpf von der Universität Koblenz-Landau ist der nordamerikanische Kalikokrebs vermutlich vor Jahrzehnten als Angelköder bei Baden-Baden in Baden-Württemberg in den Rhein gelangt und hat sich von dort aus verbreitet. Wahrscheinlich schaffe der Allesfresser es künftig entlang des Flusses bis in die Niederlande.