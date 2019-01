später lesen Immer mehr Ladesäulen für Elektroautos in Rheinland-Pfalz FOTO: Sina Schuldt FOTO: Sina Schuldt Teilen

Die Zahl der Ladesäulen für Elektroautos in Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen sechs Monaten zugenommen. Landesweit gab es zum Ende des Jahres 2018 insgesamt 628 Ladepunkte, wie der Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW) am Montag mitteilte. dpa