später lesen Immer mehr Landwirte schließen ihren Betrieb FOTO: Patrick Pleul

Der Schwund landwirtschaftlicher Betriebe in Rheinland-Pfalz setzt sich fort. Im vergangenen Jahr gab es landesweit knapp 17 100 Betriebe, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte. Das waren gut 400 weniger als im Vorjahr. Bereits seit Jahrzehnten geben immer mehr Landwirte auf. dpa