Immer mehr Menschen rufen aus Einsamkeit Telefonseelsorge an

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Telefonseelsorge führt ein Telefongespräch. Foto: Uwe Zucchi/Archivbild.

Saarbrücken Einfach nur mal mit jemandem reden: Immer mehr Menschen rufen bei der evangelisch-katholischen Telefonseelsorge Saar an, weil sie einsam und alleine sind: In jedem fünften von insgesamt gut 9000 Gesprächen, die 2018 geführt wurden, sei es um Einsamkeit gegangen, teilte die Telefonseelsorge Saar am Mittwoch bei der Vorstellung ihres Jahresberichts mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mehr als die Hälfte der Menschen, die sich an die Telefonseelsorge wendeten, lebten alleine. Deren Zahl sei über die vergangenen Jahre gestiegen.

„Einsamkeit ist das große Thema der Gesellschaft, die verarmt“, sagte der evangelische Leiter der Telefonseelsorge Saar, Pfarrer Volker Bier. „Verarmt an Begegnungen, verarmt an Augenblicken, verarmt an Umarmungen oder einfach nur ärmer geworden ist an freundlichen Worten zwischen Tür und Angel.“ In den Telefongesprächen gehe es vor allem „um Augenblicke des Kontaktes“: „Sie wollen eine Stimme hören.“