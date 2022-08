Statistik : Immer mehr Rheinland-Pfälzer beziehen Grundsicherung

Bad Ems Die Zahl der Bezieher staatlicher Grundsicherung in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen zehn Jahren um 32 Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Demnach erhielten Ende 2021 insgesamt 49.955 Personen Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung.

Das waren 1245 Menschen beziehungsweise 2,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Anteil der Personen mit Grundsicherungsbezug an der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren betrug zuletzt knapp 1,5 Prozent. In den kreisfreien Städten war dieser Anteil fast doppelt so hoch wie in den Landkreisen.

