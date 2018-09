später lesen Immer mehr „Schulen ohne Rassismus“ in Rheinland-Pfalz FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Das Netz der „Schulen ohne Rassismus“ in Rheinland-Pfalz wird größer. Geplant ist, dass zu den 134 Schulen in absehbarer Zeit zehn weitere Einrichtungen hinzukommen. Am kommenden Donnerstag (13. September) bekommt das Kant-Gymnasium in Boppard den Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ verliehen, teilte die Landeszentrale Politische Bildung auf Anfrage in Mainz mit. dpa