Immer mehr Väter beziehen Elterngeld

Die Zahl der Väter, die für ihren Nachwuchs eine berufliche Auszeit nehmen und Elterngeld beziehen, ist im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl im Vergleich zu 2017 in Rheinland Pfalz um 4,4 Prozent, im Saarland um 2,3 Prozent. dpa